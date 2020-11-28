Hizbullah: Fahrizade suikastına cevap İran'ın elinde
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Hizbullah: Fahrizade suikastına cevap İran'ın elinde

28.11.2020 02:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:22
Hizbullah: Fahrizade suikastına cevap İran'ın elinde

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine karşılık cevabın İran'ın elinde olduğunu söyledi.

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine karşılık cevabın İran'ın elinde olduğunu söyledi.

Al-Manar televizyon kanalına konuşan Kasım, Fahrizade'nin suikasta kurban gitmesini kınadı.

Kasım, suikasta karşılık cevabın artık İranlı yetkililerin elinde olduğunu belirtti.

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Çeşitli alanlardaki başarılarından dolayı ABD tarafından Hizbullah'a baskı yapıldığı değerlendirmesinde bulunan Kasım, "Baskılar arttıkça, Hizbullah'ın aldığı duruşun önemini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım, Lübnan'daki yeni hükümetin kuruluşuna ilişkin yaşanan zorluğun Hizbullah'tan kaynaklanmadığını, bunun Cumhurbaşkanı ile yeni hükümeti kurmakla görevli olanlar arasındaki anlaşmadan kaynaklandığını vurguladı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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