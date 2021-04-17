Hizb-i İslami Lideri Hikmetyar, Taliban'ın "İstanbul Konferansı"na katılması gerektiğini bildirdi
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Hizb-i İslami Lideri Hikmetyar, Taliban'ın "İstanbul Konferansı"na katılması gerektiğini bildirdi

Hizb-i İslami Lideri Hikmetyar, Taliban'ın 'İstanbul Konferansı'na katılması gerektiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban'ın 24 Nisan'da başlayacak Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'na katılması gerektiğini söyledi.

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Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban'ın 24 Nisan'da başlayacak Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'na katılması gerektiğini söyledi.

Hikmetyar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ülkede istikrarın sağlanması için diyalog yoluyla çabalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul barış konferansının, 40 yıllık savaşı bitirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Hikmetyar, bu nedenle Taliban'ın bu konferansa katılması gerektiğini kaydetti.

Hikmetyar, Taliban'ın Afgan hükümetiyle müzakere etmeyi reddetmesinin, Afgan halkının iradesine aykırı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme tarihini ertelemesinin Doha anlaşmasına aykırı olduğunu dile getiren Hikmetyar, "ABD askerlerinin yarısını 1 Mayıs'a kadar ve 11 Eylül'e kadar da geri kalanını ülkemizden çekmeli." dedi.

Hikmetyar, ABD'nin, askerlerini çekmesinin ardından tekrar Afganistan'ın işlerine müdahale etmeyeceğine dair söz vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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