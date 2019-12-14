Hızarla odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hızar makinesi ile odun kesmeye çalışan kişi kolundan yaralandı.
14.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:44
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hızar makinesi ile odun kesmeye çalışan kişi kolundan yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde hızar makinesi ile kendisine ait odunları kesen Şükrü Ergin (42), hızar makinesinin odundan kayması sonucu sol elinden yaralandı.
112 Acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen Ergin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA