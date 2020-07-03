Hızarla kolunu parçaladı, imdadına hava ambulansı yetişti
Hızarla kolunu parçaladı, imdadına hava ambulansı yetişti Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolunu parçalayan şahıs, hava ambulansı ile merkeze getirilerek tedavi altına alındı.
03.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:14
Hızarla kolunu parçaladı, imdadına hava ambulansı yetişti
KAYSERİ - Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolunu parçalayan şahıs, hava ambulansı ile merkeze getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinde meydana gelen olayda, Osman K., hızarla çalışırken kolunu kaptırdı. Kolu parçalanan Osman K., Sarız'dan Pınarbaşı'na getirildi. Buradan hava ambulansına alınan Osman K., kısa süre içerisinde kent merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA