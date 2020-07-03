Hızarla kolunu parçaladı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolunu parçalayan şahıs, hava ambulansı ile merkeze getirilerek tedavi altına alındı.
03.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:41
Kayseri'nin Sarız ilçesinde hızarla kolunu parçalayan şahıs, hava ambulansı ile merkeze getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinde meydana gelen olayda, Osman K., hızarla çalışırken kolunu kaptırdı. Kolu parçalanan Osman K., Sarız'dan Pınarbaşı'na getirildi. Buradan hava ambulansına alınan Osman K., kısa süre içerisinde kent merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA