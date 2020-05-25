Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hızarla elini kesen bir kişi, hava ambulansıyla getirilerek tedavi altına alındı.

Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti
25.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:50

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hızarla elini kesen bir kişi, hava ambulansıyla getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana gelen olayda hızarla ağaç kesmeye çalışan Musab Esat C. (29) sol elini kesti. Hava ambulansıyla Kayseri'ye getirilen Musab Esat C., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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