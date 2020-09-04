Hızarın üzerine düşen kişi öldü
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Hızarın üzerine düşen kişi öldü

Malatya'da marangoz atölyesinde hızar makinesinin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Hızarın üzerine düşen kişi öldü
04.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:19

Malatya'da marangoz atölyesinde hızar makinesinin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde marangoz dükkanına giden Hakkı Coşkun, ayağının kayması sonucu yan tarafta bulunan hızar makinesinin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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