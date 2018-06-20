Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli hızar makinesi ile odun kesen şahıs kazara kendini yaraladı.

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli el hızar makinesi ile evinin bahçesinde odun kesen Ahmet E., bir anlık dalgını sonucu elinden kayan hızar makinesi ile kendini yaraladı. Karın bölgesinde kesik meydana gelen Ahmet E., olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN