Hizanlı öğrenciler Ahlat'taki tarihi ve kültürel mekanları gezdi

Bitlis'in Hizan ilçesindeki öğrenciler, Ahlat'ta tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki öğrenciler, Ahlat'ta tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Hizan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan öğrenciler, "Maviden Yeşile, 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" kapsamında Ahlat ilçesine geldi.

Öğrenciler, ilçedeki Selçuklu Mezarlığı, Ahlat Müzesi ve Harabe Şehir gibi tarihi alanları gezdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır, yapılan etkinlikle öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerinin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan