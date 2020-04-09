Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sokağa fazla çıkmamasını fırsata çeviren esnaf, sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sokağa fazla çıkmamasını fırsata çeviren esnaf, sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüsten dolayı işleri azalan esnaf, cadde ve sokakların boş olmasını fırsata çevirerek sosyal mesafe kuralına uyarak top oynadı. Ethem Yaman isimli esnaf, Hizan'ın boş meydanında esnaf arkadaşlarıyla top oynayarak vakit geçirdiklerini belirterek, "İş yerlerimizin kapalı olması ya da işlerimizin azalması bizlere maddi kayba neden olabilir ama hiçbir şey Hizanlı vatandaşlarımızın sağlığından daha önemli değildir" dedi.

Esnaf Murat Akgül de 'evde kal' çağrısı yaparak, "Sizler evinizde kalın diye bizler dışarı çıkıp iş yerlerimizin başında duruyoruz. Sizler evlerinizde sağlıklı yaşayın diye bizler evlerinize kadar hizmet etmek için duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Top oynayan esnaf, daha sonra hep bir ağızdan "evde kal, sağlıkla kal Hizan" sloganı attı. - BİTLİS

Kaynak: İHA