Hizanlı Çiftçi Devlet Desteğiyle Mantar Yetiştiriyor

Hizan ilçesinde Cemil Balcin, aldığı hibe desteği ile oluşturduğu küçük tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor.

Balcin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"ndan yararlanarak eşi Azize Balcin ile ayda 200 kilogram mantar üretiyor.

Devlet desteği ile artık kendi işinin patronu olduğunu anlatan Balcin, şöyle konuştu:

"Aldığımız 30 bin lira hibe ile kendi iş yerimizi açtık. Hizan ve çevre ilçelerde satışa başladık. İstiridye mantarının oluşabilmesi için torbalara saman, kepek ve buğday kepeğini kaynatarak koyuyoruz. Tohumları serptikten sonra yaklaşık 25 gün kuluçkada kalıyor. 25 gününü tamamlayan tohumlar artık istiridye mantarı olarak çıkıyor. İlk başlarda torbanın sıcaklığı 33 derece olması gerekiyor ama daha sonra derecesini azaltarak 17-18 derecede sabitliyoruz. Kış mevsiminden dolayı klima ve nem cihazlarını kullanıyoruz."

Kaynak: AA