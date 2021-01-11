Hizan ve Malazgirt'teki okullarda bayrak törenleri düzenlendi
Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk'un çağrısı üzerine Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt ilçelerindeki okullarda bayrak törenleri düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk'un çağrısı üzerine Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt ilçelerindeki okullarda bayrak törenleri düzenlendi.
Hizan ilçesinde, Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende öğretmen ve okulun idarecileri bir araya geldi.
Törene katılanlar İstiklal Marşı okudu, çevredeki vatandaşlar da evlerinden ve balkonlardan etkinliğe destek verdi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde de Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Murat Özgen ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende İstiklal Marşı okundu.
Kaya, ardından okulun idarecileriyle bir araya gelerek, EBA üzerinden yapılan canlı derslere katılan öğretmenlere başarı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan