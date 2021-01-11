Hizan ve Malazgirt'teki okullarda bayrak törenleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hizan ve Malazgirt'teki okullarda bayrak törenleri düzenlendi

11.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:49
Hizan ve Malazgirt'teki okullarda bayrak törenleri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk'un çağrısı üzerine Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt ilçelerindeki okullarda bayrak törenleri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk'un çağrısı üzerine Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt ilçelerindeki okullarda bayrak törenleri düzenlendi.

Hizan ilçesinde, Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende öğretmen ve okulun idarecileri bir araya geldi.

Törene katılanlar İstiklal Marşı okudu, çevredeki vatandaşlar da evlerinden ve balkonlardan etkinliğe destek verdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde de Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Murat Özgen ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende İstiklal Marşı okundu.

Kaya, ardından okulun idarecileriyle bir araya gelerek, EBA üzerinden yapılan canlı derslere katılan öğretmenlere başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan ve Malazgirt'teki okullarda bayrak törenleri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:53:37. #1.15#
title