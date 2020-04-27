Hizan Kaymakamlığından vatandaşlara Kovid-19 uyarısı Hizan Kaymakamlığı ilçede 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilmesinin ardından vatandaşları uyardı.

Hizan Kaymakamlığı ilçede 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilmesinin ardından vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezinde yaşayan 8 kişide koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Virüsün yayılmaması için salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Belirtilen kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA