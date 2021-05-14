Hizan Kaymakamı Yelek, uygulama noktalarını ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Yelek, uygulama noktalarını ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Yelek, uygulama noktalarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığına giden Yelek, Karakol Komutanı Başçavuş Kadir Tuğ'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki kontrol noktalarını gezen Yelek, emniyet ve jandarma personelinin Ramazan Bayramını kutladı.

Kontrol noktalarında durulan araç sürücülerinin ve yolcuların bayramını tebrik eden Yelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin gece gündüz görev başında olduğunu belirten Yelek, "Güvenlik güçlerimizin, vatandaşımızın huzuru için yürüttüğü faaliyetler çok önemli. İlçemizin güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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