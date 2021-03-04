Hizan Kaymakamı Yelek'ten okul ziyareti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yüz yüze eğitime başlayan Kadir Has Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yüz yüze eğitime başlayan Kadir Has Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul idaresiyle bir araya gelen Yelek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması gereken çalışmalar ile koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda toplantı yaptı.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yelek, sağlık için koronavirüsle mücadele tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden ikinci eğitim öğretim dönemini iyi değerlendirmelerini isteyen Yelek, "Bazı ders ve konularda açığınız olmuştur. Derslerinize planlı çalışarak açığınızı kapatın. Başarılı olabilmeniz için motivasyonumuzu bozmadan, rehavete kapılmadan kaliteli ve planlı bir şekilde çalışmanız gerekir." dedi.

Yelek'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı