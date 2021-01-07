Hizan Kaymakamı Yelek'ten okul ziyareti
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Hizan Kaymakamı Yelek'ten okul ziyareti

07.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:20
Hizan Kaymakamı Yelek'ten okul ziyareti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile gerçekleştirdiği okul ziyaretinde idarecilerle bir araya gelen Yelek, çalışmalar hakkında Okul Müdürü Mehmet Cemil Tarhan'dan bilgi aldı.

Okulun fiziki şartları ve yatılı kalan öğrencilerin kullandığı alanlarda incelemelerde bulunan Yelek, "Çocuklarımız bizlerin geleceği, onların en iyi şekilde ve en güzel ortamda eğitim almaları için çalışmalıyız. Salgının kısa sürede bitmesini ve geleceğin umutları olan çocuklarımızı tekrar okul sıralarında görmeyi diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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