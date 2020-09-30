Hizan Kaymakamı Yelek'ten ADEM'e ziyaret
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Hizan Kaymakamı Yelek'ten ADEM'e ziyaret

30.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:08
Hizan Kaymakamı Yelek'ten ADEM'e ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi alan Yelek, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi.

Yelek, filografi, Kur'an kursu, aşçılık, el sanatları ve halı dokuma kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Aile Destek Merkezi'nin faydalarını anlatan Yelek, merkeze desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Yelek'e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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