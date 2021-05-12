Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit Piyade Er Cengiz Aktaş'ın ailesini ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit Piyade Er Cengiz Aktaş'ın ailesini ziyaret etti.

Taşlıpınar Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, ailenin talep ve sıkıntılarını dinledi.

"Şehit aileleri, evlatlarının bizlere en kıymetli emanetleridir" diyen Kaymakam Yelek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren Şehitlerimizin hakları ödenemez. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli ailelerine minnet borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar ile İlçe Emniyet Amir V. Yasin Yılmaz eşlik etti. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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