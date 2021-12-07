Hizan Kaymakamı Yelek, şehidin annesinin taziyesine katıldı - Haberler
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Hizan Kaymakamı Yelek, şehidin annesinin taziyesine katıldı

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Kaymakamı Yelek, şehidin annesinin taziyesine katıldı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1995 yılında şehit olan piyade er Murat Çakar'ın hayatını kaybeden annesi Vesile Çakar'ın taziyesine katıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1995 yılında şehit olan piyade er Murat Çakar'ın hayatını kaybeden annesi Vesile Çakar'ın taziyesine katıldı.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Çakar ailesini evinde ziyaret eden Yelek, başsağlığı diledi.

Aileyle fertleriyle sohbet eden Yelek, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır." dedi.

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AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri

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