Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Törende öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yelek, tatil süresinin iyi değerlendirilmesini istedi.

Yelek, şunları söyledi:

"Yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaksınız. 15 günlük tatilde öğrendiklerimizi unutmayacak kadar ders çalışacak, bol bol kitap okuyup dinleneceksiniz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum"