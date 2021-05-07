Hizan Kaymakamı Yelek, inşaat çalışmalarını inceledi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede yapımı devam eden kültür merkezi binasındaki çalışmaları denetledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede yapımı devam eden kültür merkezi binasındaki çalışmaları denetledi.

Yelek, deprem durumunda risk taşıyabileceği değerlendirilen binada güçlendirme çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Altı ay sürecek çalışmaların ardından inşaatın tamamlanacağını ifade eden Yelek, bu sayede rahat ve güvenilir bir ortamda hizmet verebileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan