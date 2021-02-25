Hizan Kaymakamı Yelek'in aile ziyaretleri sürüyor
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Hizan Kaymakamı Yelek'in aile ziyaretleri sürüyor

25.02.2021 08:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:58
Hizan Kaymakamı Yelek'in aile ziyaretleri sürüyor

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin taleplerini dinliyor.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin taleplerini dinliyor.

Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Belkiza Taş'ı ziyaret eden Yelek, aile ile yakından ilgilendi.

Program dahilinde hane ziyaretlerine devam edeceğini ifade eden Yelek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, varsa sıkıntıları, ilk elden devletimizin imkanlarıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Devletimizin şefkatli kollarının her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, evlatlarıyla sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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