Hizan Kaymakamı Yelek, hasta ziyaretinde bulundu
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Hizan Kaymakamı Yelek, hasta ziyaretinde bulundu

29.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:41
Hizan Kaymakamı Yelek, hasta ziyaretinde bulundu

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, geçirdiği rahatsızlık sonucu felç geçiren Cebrail Ekinci'yi evinde ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, geçirdiği rahatsızlık sonucu felç geçiren Cebrail Ekinci'yi evinde ziyaret etti.

İlçeni Yenikent Mahallesi'nde giden Yelek, Cebrail Ekinci'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekinci'nin sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Yelek, ilçede düzenli olarak aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci ve ailesi, Yelek'e teşekkür etti.

Yelek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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