Hizan Kaymakamı Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Hizan Kaymakamı Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor

Hizan Kaymakamı Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "Kademeli Normalleşme Dönemi"ne geçilmesiyle ev ziyaretlerine başladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "Kademeli Normalleşme Dönemi"ne geçilmesiyle ev ziyaretlerine başladı.

İlçeye bağlı Çökekyazı köyünde ikamet eden Sıdık Kaya ile Hediye Kortay'ı ziyaret eden Yelek, ailelerin talep ve sorunlarını dinledi.

Ailelerin durumlarını yerinde inceleyen Yelek, yaptığı açıklamada, evlere misafir olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor, devletimizin şefkatli ellerinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Devletimizin geliştirdiği tüm imkanlardan faydalanmalarını sağlamak için her zaman devlet olarak vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Yelek'e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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