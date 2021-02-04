Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor

04.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:10
Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe genelinde ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe genelinde ev ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gayda köyünün Yolbaşı mezrasında yaşayan 65 yaşındaki Selim Üste'yi ziyaret eden Yelek, aile fertleriyle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde düzenli olarak ailelerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Yelek, "Her vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu, milletin derdini kendimize dert edindiğimizi bilmelerini istiyoruz. Sıkıntıların çözümü konusunda tüm gayretimizle çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üste ailesi de ilgisinden dolayı Yelek'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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