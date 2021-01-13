Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor

13.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe sakinleriyle evlerinde bir araya geliyor.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe sakinleriyle evlerinde bir araya geliyor.

Bahçelievler Mahallesinde Necmettin Okuyan'ı ziyaret eden Yelek, aile ile yakından ilgilenerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Belirledikleri program dahilinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşların gönlüne dokunmaya çalıştıklarını anlatan Yelek, "Mahallelerimizde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını dinliyoruz. Ailelerimizin sıkıntılarını gidermeye çalışarak, devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunları çözümü konusunda tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Yelek'e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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