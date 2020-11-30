Hizan Kaymakamı Yelek eczane açılışına katıldı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yeni hizmete giren eczane açılışına katıldı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yeni hizmete giren eczane açılışına katıldı.

Eczanenin hayırlı olmasını dileyen Yelek, yeni açılan iş yerlerinin istihdama katkı sağladığını söyledi.

Eczacı Osman Bektaş ve çalışanlarla sohbet eden Yelek, ilçenin her alanda gelişmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

Açılışa Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan