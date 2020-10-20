Hizan Kaymakamı Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti

20.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:02
Hizan Kaymakamı Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti.

Hastane ziyareti esnasında Uzm Dr. Başhekim Mehmet Öztekin ve İlçe Sağlık Müdürü Ensar Kızıldağ tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, hasta ve hastane konusunda yetkililerden bilgi aldı. Hastanenin birimlerini gezen Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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