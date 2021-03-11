Hizan Kaymakamı Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hizan Kaymakamı Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti

11.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:11
Hizan Kaymakamı Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti, Miraç Kandili'ni kutladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti, Miraç Kandili'ni kutladı.

Esenler köyünde yaşayan Özbay'ın evine giden Yelek, burada aile fertleriyle bir araya geldi, isteklerini dinledi.

Özbay ile sohbet eden Yelek, düzenli olarak vatandaşları evlerinde ziyaret edip talep ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Büyüklerine saygı duyan bir toplum olduklarını belirten Yelek, "111 yaşındaki Makbule teyzemizi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldık. Makbule teyzemizi sağlıklı görmekten büyük mutluluk duyduk. Şehit ve gazi annelerimizi de saygıyla anıyor, ellerinden öpüyorum. Her anne bizim için önemli ve değerlidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Birol Güven Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan Kaymakamı Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:13:47. #1.16#
title