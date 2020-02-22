Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nun ev ziyaretleri

22.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:10

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

İlçe merkezine bağlı mahallelerde ikamet eden aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Köleoğlu, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını not aldı.

Köleoğlu, "Bizler devletimizin hizmetlerini ülkemizin en ücra köşesinde de olsa vatandaşlarımıza ulaştırmak için görevlendirildik. Sizler evlerinizde rahatsanız bizler de rahatız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Kaymakam Köleoğlu'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA