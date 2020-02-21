Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu
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Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu

Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.

21.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:45
Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu

'in İlçe Kaymakamı , vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.


Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Merkez ve Şahintepe Mahallelerinde bulunan vatandaşların evine konuk oldu. Vatandaşların hatırını sorup problemlerini yerinde dinleyen Kaymakam Köleoğlu, yaptığı açıklamada "Bizler devletimizin hizmetlerini ülkemizin en ücra köşesinde de olsa vatandaşlarımıza ulaştırmak için görevlendirildik. Sizler evlerinizde rahatsanız bizler de rahatız" dedi. Ziyaretlerde Kaymakam Köleoğlu'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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