Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, okul ziyaretinde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulun idarecileri ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Yelek, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Daha sonra sınıfları dolaşan Yelek, öğrencilerle sohbet etti, başarı diledi.

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri

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