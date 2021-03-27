Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gergili ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gergili ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Gayda köyünün Yolbaşı Mezrası'nda ikamet eden Dilşah Gergili ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Yelek, aileyle bir süre görüştü.

Kaymakam Yelek, "Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek hasbihal etmek ve onları dinlemek, onların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, devletimizin şefkatli elinin yanlarında olduğunu onlara hissettirmek amacıyla buradayız. İnşallah bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette Kaymakam Yelek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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