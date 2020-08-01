Hizan Kaymakamı Köleoğlu, güvenlik güçleri ve sağlıkçıların bayramını kutladı Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, polis, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, polis, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret etti. İlk olarak Hizan Devlet Hastanesine gelen Kaymakam Köleoğlu, sağlık personelleriyle bayramlaştı. Ardından İlçe Emniyet Amirliğine geçen Köleoğlu, burada İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Esenbuga tarafından karşılandı. Polis memurlarının bayramını kutlayan Köleoğlu, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle bir araya geldi. Kaynak: AA