Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - Haberler
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Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği Bitlis'in Hizan ilçesinde tarihe meydan okuyan taş evler, sonbahar ile birlikte görenleri hayran bırakıyor.

BİTLİS (İHA) - Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde tarihe meydan okuyan taş evler, sonbahar ile birlikte görenleri hayran bırakıyor.

Hizan ilçesine bağlı taş evlerden oluşan köyler, sonbaharla birlikte eşsiz manzara oluşturuyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu yaklaşık 300 yıllık çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştiği eşsiz manzara, özellikle doğa fotoğrafçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçıları, her yıl sonbahar ayında buraya gelip bu güzellikleri fotoğrafladıklarını söylediler. Taş evler, 10-15 yıl öncesine kadar daha güzel bir görünüm verdiklerini ifade eden fotoğrafçılar, "Son yıllarda çatılı evler bu güzelliği bozuyor. Devlet bu gibi tarihi evleri koruma altına alarak turizme kazandırılmalı" dedi.

Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

Hizan'ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Son Dakika Haberleri

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