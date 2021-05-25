Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepte dönüştürüldü

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yeni konsepte dönüştürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yeni konsepte dönüştürüldü.

Yenilenen müdürlük binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, İlçe Nüfus Müdürü Serdar Korkmaz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Yelek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanması için yeni konsept çalışmaları tamamlandı. Bu sayede vatandaşlara daha ferah ortamlarda hizmet sunulmasının yanı sıra '3'ü bir yerde uygulaması' kapsamında kimlik, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan