Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepte dönüştürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepte dönüştürüldü

Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepte dönüştürüldü
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yeni konsepte dönüştürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yeni konsepte dönüştürüldü.

Yenilenen müdürlük binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, İlçe Nüfus Müdürü Serdar Korkmaz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Yelek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanması için yeni konsept çalışmaları tamamlandı. Bu sayede vatandaşlara daha ferah ortamlarda hizmet sunulmasının yanı sıra '3'ü bir yerde uygulaması' kapsamında kimlik, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Murat Boz Hande Erçel Demet Evgar
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lukas Podolski Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepte dönüştürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 13:33:02. #1.11#

title