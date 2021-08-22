Hizan fındığının hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan fındığının hasadına başlandı

Hizan fındığının hasadına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitlis'in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700-750 ton arasında rekoltesi bulunan fındığın hasadına başlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700-750 ton arasında rekoltesi bulunan fındığın hasadına başlandı.

Tadı ve yağ oranı ile Karadeniz fındığına rakip olan Hizan fındığı iç piyasada tüketiliyor. Hizan ilçesine bağlı 9 ayrı köyde yetiştirilen fındıklar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu illerine pazarlanıyor. Hizan'a bağlı köylerde 8 dekarlık alanda yetiştirilen fındıklar köylüler tarafından toplanarak ayrıştırılırken 350 hanenin de geçim kaynağı oluyor. Yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde etiklerini ifade eden köylüler, bu yıl ki rekolteden de memnun olduklarını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde fındık bahçelerine giden köylüler, hep birlikte fındık hasat ediyor. Fındık ağaçlarının boylarının uzun olması nedeniyle uzun sırıklar kullanılıyor. Bu sırıklarla ağaçları aşağı çeken köylüler, hep birlikte ağaçtaki fındıkları topluyor. Fındık taban fiyatının üzerinde bir fiyata alıcı bulan Hizan fındığı, bölgede bin 200 kişiye de istihdam sağlıyor.

Fındık hasadına katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fındığın bölgede 350 hanenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Hizan'ın, Türkiye'de Karadeniz'den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biri olduğunu belirten Çelik, "Hizan ilçesi Yaylacık köyü Sarıbal mezrasında fındık hasadı başladı. Yöre halkı arasında bu bölge Nazar bölgesi olarak tabir edilir. Türkiye'de Karadeniz'den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biridir. Hizan ilçemize bağlı 9 köyde fındık yetiştiriliyor. 9 köyün 350 hanesi geçimini fındıktan sağlamaktadır. Bu bölgede 5 bin 500 dekar alanda fındıkçılık yapılmaktadır. Bu alanlarda 2021 yılı itibari ile fındık rekoltemiz 700 ton olarak tahmin edilmektedir. Bu yıl fındık veriminin güzel olduğu bir yıldır. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde fındık taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı. Bu bölgede 8-9 çeşit fındık bulunmaktadır. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel olan çeşitleri vardır. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız ise Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. Bölgede üretilen fındıklar 30-32 TL civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon TL civarında bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda çalışanlar eşleri, çocukları ve kendileri ile birlikte fındık hasadı yapan bin 200 kişi bir hafta önce başlattıkları hasatları 10-15 gün daha sürecek. Bu yıl gördüğümüz kadarıyla bereketli bir dönem geçiriyoruz. Başta Bitlis olmak üzere Hizan ilçemize ve köylülerimize bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Yaylacık Köyü Muhtarı Resul Bartu ise "10 gün önce başlattıkları fındık hasadının bir hafta daha devam edeceğini belirterek, "Bu bölgede 350 hanenin geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi başladı. Bu bölgede fındık hasadında çalışanların sayısı binin üzerindedir. Ortalama 700-750 ton civarında ürün bekliyoruz. Karadeniz fındığına göre daha kaliteli bir türdür. Elde etiğimiz fındıkları bu bölge illeri olan Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'e satıyoruz. Şenlik halinde başlattığımız fındık hasadı bölgeye değer katıyor. Doğu Anadolu'nun en güneyinde olduğumuz için fındık sadece bu bölgede yetişiyor. Uzun yıllardan beridir bu bölgede fındık var" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış
Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış
Uzmanından ikinci el araç alacaklara çok önemli tavsiye! Kazanmak isteyenlere püf noktayı verdi
Uzmanından ikinci el araç alacaklara çok önemli tavsiye! Kazanmak isteyenlere püf noktayı verdi
Bütün parçaları orijinal diye 140 bin liraya satın aldığı araçta, 8 parçanın değiştiğini öğrendi
Bütün parçaları orijinal diye 140 bin liraya satın aldığı araçta, 8 parçanın değiştiğini öğrendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Muslera Mert Günok Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hizan fındığının hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.08.2021 10:27:14. #1.13#

title