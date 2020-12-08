Hizan'dan bal hırsızları yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hizan'dan bal hırsızları yakalandı

08.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:50
Hizan'dan bal hırsızları yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 kişi çaldıkları 500 kilo balı satmaya çalışırken yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 kişi çaldıkları 500 kilo balı satmaya çalışırken yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan İlçe Emniyet Amirliğimizce Hizan'da meydana gelen 500 Kilo balın çalınması olayı ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenlerin F.A., Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler olduğu tespit edilerek yakalanmış, şüphelilerin satmaya çalıştıkları yaklaşık 464 Kilo bal bulunarak muhafaza altına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hayvan hırsızları yakalandı
Hayvan hırsızları yakalandı
Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ivana Sert Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan'dan bal hırsızları yakalandı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:52:24. #1.15#
title