Hizan'daki okullarda bahçe düzenleme çalışmaları Hizan Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki bahçe düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hizan Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki bahçe düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim sezonu başında faaliyete başlayan okulda bir takım eksikliklerin olduğunu söyledi.

Eksikleri gidermek için çalışmaların devam ettiğini belirten Köleoğlu, "Pandemi nedeniyle verilen arayı fırsat bilerek okulumuzun yeni sezona hazır hale getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sadece ders çalışmaya ve sosyal aktivitelere konsantre olduğu bir ortam oluşturmak. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA