Hizan'daki basın mensuplari Kaymakam Yelek'i ziyaret etti

Bitlis'in Hizan ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yelek, basın mensuplarına teşekkür etti, görevlerinde başarı diledi.

Basın mensupları da desteklerinden dolayı Yelek'e teşekkür etti, çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan