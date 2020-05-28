Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti
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Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası Şakir Çetin yaşamını yitirdi.

28.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:05

Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası Şakir Çetin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre olay Hizan'a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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