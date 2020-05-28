Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası Şakir Çetin yaşamını yitirdi.

Hizan'da yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası Şakir Çetin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre olay Hizan'a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA