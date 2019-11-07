Hizan'da yıl sonu sergisi

07.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:52

Bitlis'in Hizan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılış programına katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlarla yapılan ürünleri inceledi.

Çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi alan Köleoğlu, öğrenciler ile ADEM'de görev yapan usta öğreticileri tebrik etti.

ADEM Koordinatörü Naciye Salar, yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini söyledi.

Büyük emeklerle hazırlanan ürünleri sergide görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salar, "Bu yıl merkezimizde kadınlarla yoğun bir dönem geçirdik. Devletimizin sağladığı imkanları halkımızın yararına kullanmaya gayret ettik. Faaliyetlerimize destek veren Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA