Hizan'da yaya güvenliği etkinliği

02.10.2019 20:24

Bitlis'in Hizan ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında jandarma ve polis ekiplerince yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde uygulama yaptı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, durdurulan araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA