Hizan'da yaralı köpeği gençlik merkezi çalışanları sahiplendi
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Hizan'da yaralı köpeği gençlik merkezi çalışanları sahiplendi

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:53
Hizan'da yaralı köpeği gençlik merkezi çalışanları sahiplendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

İlçe Gençlik Merkezi çalışanları sokakta yaralı halde buldukları yavru köpeğin Tatvan Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilmesini sağladı.

Merkez bahçesinde bir kulübe yapan gençler, "Zeytin" ismini verdikleri köpeği sahiplendi.

Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, yaptığı açıklamada, iyileşene kadar yavru köpeği misafir edeceklerini söyledi.

Gençlerden Şerif Ekinci de havaların soğudu kış aylarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Gönüllü olarak veteriner arkadaşımız bakımını günlük yapıyor. Kimsenin zarar veremeyeceği güvenli bir alanda kulübesini kurduk. Dilerim herkes bu vicdana sahip olur, bütün canlılara elinden geldiği kadar destek olur. Sevimli dostumuza Zeytin adını verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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