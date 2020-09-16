Hizan'da üretilen çeltik 150 yıllık değirmende öğütülüyor
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Hizan'da üretilen çeltik 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve mezralarında yıllardır doğal yöntemlerle ekilen çeltik, 150 yıllık değirmende zahmetli uğraşlar sonucu pirinç haline getiriliyor.

Hizan'da üretilen çeltik 150 yıllık değirmende öğütülüyor
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:08

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve mezralarında yıllardır doğal yöntemlerle ekilen çeltik, 150 yıllık değirmende zahmetli uğraşlar sonucu pirinç haline getiriliyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki köyde vatandaşlar yaklaşık 500 dönüm araziye hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle ektikleri pirincin hasadını sürdürüyor. Bahar mevsimiyle tarlalarda havuzlar oluşturup içini suyla dolduran köylüler, ağustos ayının sonunda hasat ettikleri çeltiği güneşte kurutuyor. Daha sonra su kaynağının yanındaki değirmene getirilen çeltik, 150 yıldır suyun gücüyle dönen taşla iki aşamada öğütülüyor.

Rüzgarlı havada elekten geçirilerek kabuğundan ayrıştırılan çeltik, yıkandıktan sonra tekrar güneşte kurutularak sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan pirince dönüştürülüyor.

Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen 200 ton Kursunç pirinci, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Değirmen sahibi Adnan Tuz, Karbastı köyü Yamaç mezrasında ikamet ettiğini belirterek, "Görmüş olduğunuz değirmen tamamen suyla çalışmaktadır. Çevre köylerdekiler de buraya gelip pirinçlerini öğütüyorlar. Köyde iki tane suyla çalışan değirmenimiz var. Biz bu mesleği büyüklerimizden öğrendik. Çocuklarımıza ve torunlarımıza da öğreteceğiz. Günde 40 ila 50 teneke çeltik öğütmekteyiz" dedi.

Köy Muhtarı İzzettin Uyanık ise Karbastı köyü ve mezralarının yoğun olarak çeltik ekilen yerler olduğunu belirterek, "Bu değirmen yüzyıllara dayanan bir değirmen. Dedelerimizden kalma bir değerimizdir. 24 saat içerisinde 50 teneke öğütülebilir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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