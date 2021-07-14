Hizan'da uçurtma şenliği düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık ve Hizan Gençlik Merkezi Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık ve Hizan Gençlik Merkezi Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen şenliğine katılan çocuklar ve gençler, eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğin yapıldığı alanda çocuklar dev Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

Hizan Gençlik ve Spor Müdürü Kutbettin Yakışır, tüm şehitlerin anısına çocuklar ve gençlerle birlikte gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdiklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini aktaran Yakışır, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan