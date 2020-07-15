Hizan'da uçurtma şenliği BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe merkezinde yapılan uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Gençlik Lideri Murat Aydın, her bir şehit için uçurtma uçurduklarını dile getirerek, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile toplandık. Kaymakamlığımız ve İlçe Gençlik Merkezimizin işbirliği ile bugün gençlerimizle birlikte üzerlerinde Şehit Ömer Halisdemir'in siluetinin bulunduğu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetimizin şanlı bayrağının yer aldığı uçurtmalarımızı gökyüzü ile buluşturuyoruz. Bizler bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor hem de aziz şehitlerimizi yad ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA