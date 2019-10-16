Hizan'da söyleşi ve ilahi konseri
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezince söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezince söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.
İlçe stadyumunda düzenlenen programa Gaziantep İslam Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş katıldı.
Programda konuşan Hatipoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Programın ardından Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Hatipoğlu ve Güney'e plaket takdim etti.