Hizan'da memurlara yönelik "nikah işlemleri" semineri düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, nikah memurlarına yönelik seminer düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, nikah memurlarına yönelik seminer düzenlendi.
İlçe Nüfus Müdürü Serdar Korkmaz, öğretmenevi toplantı salonundaki seminerde katılımcılara, evlenme işlemleri, evlenme yönetmeliği, evlendirme işlerinin mevzuata uygunluğu konularında bilgi verdi.
Korkmaz, amaçlarının evlendirme mevzuatı ve uygulamasındaki eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi.
Seminere köy muhtarları, belediye ve İlçe Müftülüğü personeli de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan