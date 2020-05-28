Hizan'da koyun otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım isabet eden kişi, hayatını kaybetti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım isabet eden kişi, hayatını kaybetti.

Aladana köyünde koyunlarını otlatmak için meraya çıkaran 31 yaşındaki Şakir Çetin'e yıldırım isabet etti.

Durumu fark eden köylülerin haber vermesi üzerine, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA